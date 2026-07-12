Il Festival Treccani della Lingua Italiana per la prima volta in Val Seriana | Gromo e Clusone protagonisti

Il Festival Treccani della Lingua Italiana si svolge per la prima volta in Val Seriana, con tappe a Gromo e Clusone. L’evento si tiene sabato 18 e domenica 19 luglio, coinvolgendo le due località con attività e incontri dedicati alla lingua italiana. La manifestazione si svolge in piazze e luoghi pubblici, attirando visitatori e appassionati di lingua e cultura. La presenza del festival rappresenta un’occasione di confronto e approfondimento sulla lingua italiana nella zona.

Per la prima volta il Festival Treccani della Lingua Italiana sceglie la Val Seriana come una delle sue tappe. Sabato 18 e domenica 19 luglio Gromo e Clusone ospiteranno infatti gli appuntamenti della 9ª edizione della rassegna promossa da Fondazione Treccani Cultura, quest’anno dedicata alla parola “Dialogo”, filo conduttore di incontri, lectio magistralis, visite guidate, mostre e laboratori. L’inaugurazione è in programma sabato alle 16.30 nella Sala Filisetti Romano di Gromo, alla presenza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. La manifestazione è organizzata dal Comune di Gromo e da Fondazione Treccani Cultura, con la partecipazione del Comune di Clusone e del Sistema Bibliotecario della Valle Seriana, insieme al sostegno di numerosi enti e realtà del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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