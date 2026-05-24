Escursionista si infortuna in Val di Mello e finisce in ospedale

Notizia in breve

Un'escursionista di 23 anni è rimasta ferita mentre si trovava su un sentiero nella Val di Mello. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13 e ha richiesto l'intervento dei soccorsi. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni di salute o sulla natura dell'infortunio.