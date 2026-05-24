Escursionista si infortuna in Val di Mello e finisce in ospedale

Da sondriotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'escursionista di 23 anni è rimasta ferita mentre si trovava su un sentiero nella Val di Mello. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13 e ha richiesto l'intervento dei soccorsi. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni di salute o sulla natura dell'infortunio.

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Intervento oggi poco dopo le 13 per una donna di 23 anni infortunata su un sentiero verso la Val di Mello. L'escursionista è stata raggiunta da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, messa in sicurezza, immobilizzata e spostata con la barella per alcune centinaia di metri fino al mezzo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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