Escursionista si infortuna in Val di Mello e finisce in ospedale
Un'escursionista di 23 anni è rimasta ferita mentre si trovava su un sentiero nella Val di Mello. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13 e ha richiesto l'intervento dei soccorsi. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni di salute o sulla natura dell'infortunio.
Intervento oggi poco dopo le 13 per una donna di 23 anni infortunata su un sentiero verso la Val di Mello. L'escursionista è stata raggiunta da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, messa in sicurezza, immobilizzata e spostata con la barella per alcune centinaia di metri fino al mezzo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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