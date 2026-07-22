Camila Giorgi, ex numero 1 italiana, si trova in gravidanza e si allena tre ore al giorno, aspettando il parto. La tennista si è sposata a febbraio con il suo attuale coach e attualmente vive a Maiorca. Dopo il parto, prevede di tornare a competere nel circuito professionistico. Nel frattempo, continua ad allenarsi sui campi.

La gravidanza e il grande ritorno nel tennis: sono mesi di importanti cambiamenti nella vita di Camila Giorgi. La tennista ex numero 1 italiana si è sposata a febbraio scorso con Andreas Ignacio Pasutti, già coach della racchetta: ora la coppia vive a Maiorca, dove attende la nascita del loro figlio e intanto lavora sui campi. Oltre due anni dopo il ritiro, Giorgi prepara il suo rientro nel circuito professionistico proprio dopo il parto: “L’idea sarà giocare prima tanti tornei minori, poi quando sarò al 100%, tornerò sul circuito. Ho già il mio piano bene in mente, ma non vorrei svelare troppo”, racconta in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vado in campo con mio figlio in grembo, mi alleno tre ore al giorno. Dopo il parto rientrerò nel circuito, sarà la mia forza”: parla Camila Giorgi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Chinese medicine PhD transmigrates as a marquiss wife, using her foresight to save her family.

Notizie e thread social correlati

“Sono incinta ma mi alleno tre ore al giorno”: la determinazione di Camila GiorgiCamila Giorgi ha annunciato di essere incinta mentre continua ad allenarsi per tre ore al giorno.

Camila Giorgi: "Sono incinta ma mi alleno tre ore al giorno per tornare. Le donne non le guardo, meglio Sinner"Camila Giorgi si allena tre ore al giorno a Maiorca, nonostante sia incinta e il parto sia previsto per inizio settembre.