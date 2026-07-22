Camila Giorgi ha annunciato di essere incinta mentre continua ad allenarsi per tre ore al giorno. La tennista sottolinea di voler conciliare la maternità con il suo impegno sportivo, dimostrando che i sogni possono evolversi e adattarsi alle nuove tappe della vita. La sua scelta di mantenere un intenso programma di allenamenti nonostante la gravidanza evidenzia la volontà di riprendere l’attività agonistica in futuro.

I sogni non hanno una scadenza. Possono cambiare forma, crescere insieme a noi e trovare spazio anche quando la vita prende una direzione nuova. È il messaggio che arriva da Camila Giorgi, che dimostra con determinazione come la maternità e il desiderio di tornare a giocare a tennis possano convivere. L’ex tennista azzurra è pronta a tornare nel circuito dopo lo stop che aveva lasciato senza parole il mondo dello sport e, nell’attesa di poter abbracciare il suo primo figlio, continua ad allenarsi ogni giorno in vista di questo nuovo obiettivo. Camila Giorgi, la dolce attesa sul campo da tennis. Chi conosce o ha visto su un campo Camila Giorgi, sa bene quanta determinazione e focus riesca a mettere in ogni cosa che fa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Sono incinta ma mi alleno tre ore al giorno”: la determinazione di Camila Giorgi

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