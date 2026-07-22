Cinque destinazioni offrono vacanze dedicate al digital detox, con resort immersi nella natura e spa silenziose. Questi luoghi puntano a favorire il relax e il raccoglimento, aiutando a contrastare lo stress digitale, l’ansia e i problemi di attenzione. Le strutture propongono soggiorni in isolamento e programmi di benessere pensati per disconnettersi dallo schermo e ritrovare equilibrio. Le mete sono ideali per chi cerca una pausa dalla tecnologia e desidera rigenerarsi in ambienti tranquilli.

Resort benessere immersi nella natura, felicemente isolati e con formule di silent spa. Obiettivo: regalarsi soggiorni a tutta quiete e raccoglimento, in grado di contrastare il sovraccarico cognitivo da schermo, ansia e deficit di attenzione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vacanze psicologiche: 5 mete per chi punta al digital detox (e non solo)

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Digital Detox: Riconnettersi con il Sé nell’Era DigitaleNell'epoca attuale, la presenza di dispositivi digitali e la connessione costante hanno trasformato il modo in cui viviamo, lavoriamo e comunichiamo.

Si parla di: Vacanze psicologiche: 5 mete per chi punta al digital detox (e non solo); Vacanze 2026, le 5 mete di tendenza per le under 30.