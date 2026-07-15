Sempre più persone optano per vacanze incentrate sul benessere psicofisico, scegliendo destinazioni tra natura, silenzio e spa mediche. Molti praticano cammini, attività di digital detox e momenti di relax, preferendo ambienti tranquilli e privi di tecnologia. La tendenza si accompagna a studi scientifici che confermano i benefici di queste esperienze sulla salute mentale e fisica. Il settore del turismo dedicato al benessere sta crescendo rapidamente, rispondendo a una richiesta crescente di relax e recupero.

I l viaggio è la metafora più calzante della vita ma anche dell’epoca che si attraversa. E il nostro è un tempo in cui il benessere è diventato talmente centrale da abbracciare il turismo. Si gira il mondo non solo per scoprire luoghi ma anche per riprendere le fila di se stessi. Una forma di cura itinerante. Fatto sta che il wellness tourism continua a crescere più in fretta della vacanza tradizionale: ha superato del 36 per cento i livelli precedenti alla pandemia e vale circa 785 miliardi di euro l’anno (secondo le cifre del 2024 diffuse dall’organizzazione no profit Global Wellness Institute ). Vacanze da single: in cerca dell’amore in vacanza X È fra le tendenze di questo periodo, come emerge dalla ricerca McKinsey del 2025, su oltre novemila persone in Cina, Germania, Regno Unito e Usa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sempre più persone scelgono vacanze dedicate al benessere psicofisico: natura, silenzio, digital detox, cammini e spa mediche. E la scienza ne conferma i benefici

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