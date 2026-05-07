Nell'epoca attuale, la presenza di dispositivi digitali e la connessione costante hanno trasformato il modo in cui viviamo, lavoriamo e comunichiamo. La diffusione di smartphone, social network e piattaforme online è diventata parte integrante della quotidianità di milioni di persone. Questa realtà porta con sé un paradosso: se da un lato la tecnologia facilita molte attività, dall’altro si diffonde la consapevolezza della necessità di prendersi delle pause per ritrovare un equilibrio personale.

?di Manila Scaramella — 7 Maggio 2026? Il Paradosso della Connessione?Nell’era contemporanea, la connettività digitale è divenuta un elemento pervasivo della nostra esistenza, ridefinendo le modalità di interazione, apprendimento e lavoro. Tuttavia, l’onnipresenza di smartphone, tablet e schermi ha sollevato interrogativi significativi riguardo il loro impatto sul benessere psicofisico individuale.?Se da un lato la tecnologia offre opportunità senza precedenti, dall’altro l’uso eccessivo e incontrollato può condurre a fenomeni quali stress digitale, affaticamento cognitivo e alienazione sociale. Il concetto di “Digital Detox” emerge come risposta a questa crescente consapevolezza, proponendo una pausa intenzionale dalla stimolazione digitale per favorire un recupero del contatto con la propria interiorità e il mondo reale.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Digital Detox: Riconnettersi con il Sé nell’Era Digitale

Détox numérique : j'ai testé 48 heures sans mon téléphone portable

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