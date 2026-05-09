Secondo un’indagine recente, circa il 70% degli italiani opta per le polizze assicurative come forma di protezione del capitale. La decisione avviene in un momento in cui si osserva un allontanamento dai tradizionali strumenti finanziari. La normativa IVAS, entrata in vigore, ha portato a modifiche nelle regole di accesso e di gestione di tali prodotti, influenzando le preferenze dei risparmiatori.

? Domande chiave Perché i risparmiatori stanno abbandonando i classici strumenti finanziari?. Come influisce la nuova normativa IVAS sulla scelta delle polizze?. Quali fattori spingono gli italiani a preferire la protezione assicurativa?. Chi garantisce la trasparenza dei rendimenti nei nuovi prodotti assicurativi?.? In Breve Ricerca Deloitte su 2.000 consumatori presso l'Auditorium di Roma.. I Partner Ilenia Robusto e Alessandro Vidussi analizzano l'impatto norme IVAS.. Partecipazione di Fabio Pompei, Valentino Valentini, Claudio Durigon e Massimo Garavaglia.. Tre fattori guida la scelta: rendimento, solidità polizze e qualità consulenza.. A Roma, presso l’Auditorium Deloitte, 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Risparmio: 7 italiani su 10 scelgono le polizze per proteggere il capitale

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