Gli italiani stanno scegliendo le destinazioni per le vacanze basandosi su passioni e passaparola, piuttosto che sui social media. Negli ultimi tempi, si sono allontanati dall’idea che Instagram decida tutto, come il ristorante, il vestito o il luogo da visitare. Le persone preferiscono affidarsi ai consigli di amici e alle proprie preferenze, lasciando da parte le influenze digitali.

Per anni ci hanno raccontato che Instagram avrebbe deciso tutto: il ristorante dove cenare, il vestito da mettere, il borgo da raggiungere, la spiaggia da fotografare all’ora giusta. Eppure, quando arriva il momento di scegliere davvero dove andare in vacanza, gli italiani sembrano molto meno manipolabili di quanto piaccia pensare all’industria dell’hype. Secondo un nuovo sondaggio internazionale condotto da YouGov per Omio, solo il 6% dei viaggiatori italiani dichiara di scegliere la propria destinazione sulla base dei trend social o dei contenuti online più popolari. Una percentuale minima, quasi sorprendente nell’epoca in cui ogni luogo sembra esistere soltanto dopo essere diventato virale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Vacanze, altro che influencer: gli italiani scelgono dove andare seguendo passioni e passaparola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

weekly vlog | influencer brand trip + Palm Springs + meeting new ppl + MORE

Notizie e thread social correlati

TheFork: tra recensioni e passaparola ecco come gli italiani scelgono il ristoranteIn Italia, con oltre 300 mila imprese di ristorazione attive, i clienti devono affrontare un processo complesso per decidere dove mangiare fuori.

Vacanze Pasqua 2026, gli italiani scelgono l’estero mentre gli stranieri l’ItaliaDurante la Pasqua del 2026, si sono osservati cambiamenti nelle preferenze di viaggio degli italiani e degli stranieri.

Si parla di: Organizzare un viaggio in base ai trend social: solo il 6% degli italiani segue i consigli degli influencer.

Chi sono davvero gli influencer che ci parlano di salute e benessere? Una grande analisiIl creator è una professione sempre più ambita. Parliamo di colui o colei che gestisce autonomamente un canale proprio su una qualche piattaforma di social media con un forte seguito. Qualcuno che non ... infodata.ilsole24ore.com

Cecilia e Ignazio, due influencer da sei milioni di followerSono influencer da sei milioni circa di follower complessivi. Per questo le vacanze di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non sono semplicemente vacanze, ma anche veri e propri spot pubblicitari per i ... lanazione.it