Vabbè ma lei… Sonia Bruganelli vede la nuora in bikini e non riesce a trattenersi
Durante una vacanza a Formentera, Sonia Bruganelli ha fatto notare di aver visto la nuora in bikini e non è riuscita a trattenersi. La famiglia Bonolis si trova in un contesto di mare cristallino e relax, con momenti condivisi. La presenza della nuora in costume da bagno ha suscitato commenti pubblici di Bruganelli, che ha commentato in modo diretto e spontaneo. La vacanza prosegue tra svago e convivialità, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.
Prosegue tra mare cristallino, relax e momenti condivisi la vacanza estiva della famiglia Bonolis a Formentera. Dopo aver attirato l’attenzione per il viaggio verso l’isola delle Baleari a bordo di un aereo privato, immortalato in uno scatto pubblicato sui social da Davide Bonolis, anche le giornate trascorse in spiaggia continuano a far parlare i fan. Accanto al figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli c’è, come ormai accade da tempo, la fidanzata Martina Dotti. La coppia vive una relazione consolidata e la giovane è ormai perfettamente integrata nella famiglia del compagno, tanto da trascorrere con loro anche le vacanze estive. Un legame che, attraverso i social, appare sempre più forte e naturale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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