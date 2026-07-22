Vabbè ma lei… Sonia Bruganelli vede la nuora in bikini e non riesce a trattenersi

Notizia in breve

Durante una vacanza a Formentera, Sonia Bruganelli ha fatto notare di aver visto la nuora in bikini e non è riuscita a trattenersi. La famiglia Bonolis si trova in un contesto di mare cristallino e relax, con momenti condivisi. La presenza della nuora in costume da bagno ha suscitato commenti pubblici di Bruganelli, che ha commentato in modo diretto e spontaneo. La vacanza prosegue tra svago e convivialità, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.