Durante una vacanza a Formentera, Sonia Bruganelli ha commentato la presenza della nuora in bikini. La famiglia Bonolis ha trascorso il tempo tra mare cristallino e momenti di relax. La scena è stata notata dai presenti e condivisa sui social, attirando l’attenzione su un dettaglio della vacanza. Nessun ulteriore dettaglio sui commenti o sui risvolti della situazione è stato reso noto.

Prosegue tra mare cristallino, relax e momenti condivisi la vacanza estiva della famiglia Bonolis a Formentera. Dopo aver attirato l’attenzione per il viaggio verso l’isola delle Baleari a bordo di un aereo privato, immortalato in uno scatto pubblicato sui social da Davide Bonolis, anche le giornate trascorse in spiaggia continuano a far parlare i fan. Accanto al figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli c’è, come ormai accade da tempo, la fidanzata Martina Dotti. La coppia vive una relazione consolidata e la giovane è ormai perfettamente integrata nella famiglia del compagno, tanto da trascorrere con loro anche le vacanze estive. Un legame che, attraverso i social, appare sempre più forte e naturale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Sonia Bruganelli vede la nuora in bikini e parte il commento

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È tutto vero, gli amanti di Sonia Bruganelli.... Bomba nello spettacolo

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