Vabbè ma leiSonia Bruganelli vede la nuora in bikini e non si tiene | tutto in pubblico

Sonia Bruganelli ha commentato pubblicamente le foto della nuora in bikini scattate a Formentera. Le immagini mostrano Martina Dotti durante una giornata in spiaggia con la famiglia Bonolis, tra mare trasparente e sole. Bruganelli ha espresso un commento diretto, senza nascondere il suo punto di vista, in un contesto di relax e vacanza. La famiglia sta trascorrendo un periodo di riposo sulla nota isola delle Baleari.

Sonia Bruganelli non ha resistito alla tentazione di dire la sua davanti alle foto estive di Martina Dotti. A Formentera, tra mare trasparente e giornate in compagnia, la famiglia Bonolis si sta godendo una pausa sotto il sole. Ma sui social, come spesso accade, basta un commento per trasformare uno scatto in una piccola notizia di gossip. Davide Bonolis è sull’isola con la fidanzata, presenza ormai fissa nella quotidianità della famiglia. Martina Dotti, infatti, non è soltanto la compagna del figlio di Paolo Bonolis e dell’opinionista: dagli scatti condivisi online emerge un rapporto sereno e affiatato con tutti i Bonolis. Vacanza inclusa. Sonia Bruganelli e la nuora Martina Dotti: vacanze a Formentera. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Vabbè, ma lei..”Sonia Bruganelli vede la nuora in bikini e non si tiene: tutto in pubblico

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