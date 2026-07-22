Utøya il trauma addomesticato

Notizia in breve

Il quindicesimo anniversario della strage di Utøya e dell’attacco al quartiere governativo si celebra con l’apertura di un centro culturale permanente dedicato all’immagine e alla memoria. La struttura, situata tra edifici ricostruiti, si presenta come uno spazio per l’esposizione e il ricordo, senza interventi simbolici o commemorativi evidenti. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, con un’atmosfera di normalità e di distensione.