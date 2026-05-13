Un anticorpo può rigenerare il midollo spinale dopo un trauma

Un anticorpo sperimentale sembra avere la capacità di favorire la rigenerazione del midollo spinale dopo lesioni traumatiche gravi. Gli studi condotti mostrano che questa sostanza può stimolare la crescita delle fibre nervose danneggiate, contribuendo a ristabilire le connessioni necessarie per il movimento di braccia e gambe. La ricerca è ancora in fase preliminare, ma i risultati sono promettenti per possibili future terapie.

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AGI - Un anticorpo sperimentale potrebbe aiutare il midollo spinale a rigenerarsi dopo gravi lesioni traumatiche, favorendo la ricrescita delle fibre nervose e il recupero delle connessioni necessarie ai movimenti di braccia e gambe. È quanto emerge da uno studio internazionale guidato dall' Università di Zurigo e dall' Ospedale Universitario Balgrist, pubblicato su Nature Communications. La ricerca chiarisce per la prima volta il meccanismo con cui agisce NG101, un anticorpo sviluppato per contrastare gli effetti delle lesioni acute del midollo spinale, spesso responsabili di paraplegia e tetraplegia dopo incidenti stradali o sportivi. Secondo gli autori, il trattamento favorisce la formazione di nuove connessioni nervose funzionali, consentendo ai pazienti di recuperare parte dell'autonomia perduta.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Un anticorpo può rigenerare il midollo spinale dopo un trauma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Lesioni del midollo spinale, recupero possibile anche negli anziani Polonara torna a canestro dopo il trapianto di midolloLunghi mesi di recupero fatti di alti e bassi ma Achille Polonara, dopo la leucemia mieloide che lo ha colpito nel 2025, torna per la prima volta su...