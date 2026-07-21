Il 22 luglio 2011 un attentato esplosivo ha colpito il centro di Oslo, seguito da una sparatoria su un’isola vicina, dove hanno perso la vita 69 persone. Un neonazista ha pianificato e compiuto il massacro, con l’obiettivo di colpire il governo e un campo giovanile. A 15 anni di distanza, è stato inaugurato un memoriale tra i palazzi del potere, dedicato alle vittime di quell’attacco.

Fare un massacro. Era questa l’intenzione di Anders Behring Breivik, neonazista norvegese che il 22 luglio 2011 lanciò il suo attacco prima con una bomba nel centro di Oslo e poi compiendo una carneficina tra i giovani che si erano radunati per un campo estivo nell’isola di Utøya, organizzato dall’Arbeidernes Ungdomsfylking, l’organizzazione giovanile del Partito laburista. I morti, nel complesso, furono 77. A distanza di quindici anni dalla tragedia, a Oslo è stato inaugurata una struttura simbolica formata da un mosaico alto 12 metri, composto da 300mila tasselli all’interno di una struttura d’acciaio. Per la Norvegia ricordare è una necessità: quanto avvenne durante quella estate rappresenta il peggior fatto di sangue dalla fine della seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La necessità della Norvegia di ricordare il massacro di Utøya: a 15 anni dalla strage un memoriale-simbolo tra i palazzi del potere

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