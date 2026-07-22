Usava formiche come guarnizione nei piatti | così lo chef di un ristorante due stelle Michelin a Seul rischia un anno di carcere
Uno chef di un ristorante due stelle Michelin a Seul rischia un anno di carcere dopo aver utilizzato circa 49 mila formiche importate dagli Stati Uniti e dalla Thailandia. Le formiche sono state impiegate come guarnizione in vari piatti nel corso di quattro anni. Le autorità hanno scoperto l'uso di questi insetti durante un'ispezione e hanno avviato un procedimento legale nei confronti del cuoco. La vicenda ha attirato l'attenzione sul rispetto delle normative alimentari e sulla tracciabilità degli ingredienti.
Circa 49 mila formiche importate da Stati Uniti e Thailandia, impiegate nella preparazione di diversi piatti lungo un arco di quattro anni. È la contestazione al centro del processo a Seul contro il proprietario di un celebre ristorante con due stelle Michelin: i pubblici ministeri sudcoreani hanno chiesto per lui una condanna a un anno di reclusione e una sanzione pecuniaria per l’attività pari a 20 milioni di won coreani (circa 13.500 dollari). Sebbene in Corea del Sud diversi tipi di insetti siano giudicati commestibili per legge, tra questi non figurano le formiche, che anzi, come emerso dai test di laboratorio, contengono livelli di metalli pesanti fino a cinque volte più alti rispetto ai limiti consentiti. 🔗 Leggi su Open.online
Notizie e thread social correlati
In Corea del Sud il proprietario di un ristorante stellato rischia un anno di carcere per aver servito dei piatti con le formicheIn Corea del Sud, la procura di Seul ha chiesto un anno di carcere per il proprietario di un ristorante con due stelle Michelin.
Ristorante Amandus, lo chef Luca Mozzanica: "Nei miei 4 menu, Radici, coi piatti più iconici e lariani, e Orto con pietanze quasi vegane"Lo chef Luca Mozzanica presenta quattro menu al ristorante Amandus, situato presso il Villa Lario Resort.
Sorbetto alle formiche allo stellato Michelin: ristoratore rischia il carcere. Contenevano metalli pesantiRischia un anno di reclusione il titolare di un ristorante di Seul, insignito di due stelle Michelin, per aver usato delle formiche come guarnizione di un dessert. A chiederne la condanna ... ilmessaggero.it
Corea del Sud, chef rischia il carcere per aver usato le formiche come ingredienteLeggi su Sky TG24 l'articolo Corea del Sud, chef rischia il carcere per aver usato le formiche come ingrediente ... tg24.sky.it