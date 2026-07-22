Usava formiche come guarnizione nei piatti | così lo chef di un ristorante due stelle Michelin a Seul rischia un anno di carcere

Notizia in breve

Uno chef di un ristorante due stelle Michelin a Seul rischia un anno di carcere dopo aver utilizzato circa 49 mila formiche importate dagli Stati Uniti e dalla Thailandia. Le formiche sono state impiegate come guarnizione in vari piatti nel corso di quattro anni. Le autorità hanno scoperto l'uso di questi insetti durante un'ispezione e hanno avviato un procedimento legale nei confronti del cuoco. La vicenda ha attirato l'attenzione sul rispetto delle normative alimentari e sulla tracciabilità degli ingredienti.