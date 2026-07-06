Ristorante Amandus lo chef Luca Mozzanica | Nei miei 4 menu Radici coi piatti più iconici e lariani e Orto con pietanze quasi vegane
Lo chef Luca Mozzanica presenta quattro menu al ristorante Amandus, situato presso il Villa Lario Resort. Due dei menu, Radici e Orto, offrono piatti iconici e a base vegetale, rispettivamente. Radici propone specialità lombarde, mentre Orto include pietanze quasi vegane. Da dieci anni, Mozzanica gestisce i ristoranti della struttura, tra cui l’Open Air & Bar, che offre pranzi leggeri e cocktail in ambienti all’aperto con vista sulla piscina e sulla terrazza.
Da dieci anni lo chef Luca Mozzanica cura i ristoranti di Villa Lario Resort, a Mandello del Lario: l’ Open Air & Bar, opzione informale ma raffinata per un light lunch o dei cocktail a bordo piscina o in terrazza. Grill & Lounge per cene più casual, aperitivi o un after dinner, e l'ammiraglia Amandus Ristorante, un ambiente intimo ed elegante (solo 12 tavoli e 30 posti a sedere) aperto a cena su prenotazione, dove degustare il fine dining che distingue Mozzanica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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