Ristorante Amandus lo chef Luca Mozzanica | Nei miei 4 menu Radici coi piatti più iconici e lariani e Orto con pietanze quasi vegane

Notizia in breve

Lo chef Luca Mozzanica presenta quattro menu al ristorante Amandus, situato presso il Villa Lario Resort. Due dei menu, Radici e Orto, offrono piatti iconici e a base vegetale, rispettivamente. Radici propone specialità lombarde, mentre Orto include pietanze quasi vegane. Da dieci anni, Mozzanica gestisce i ristoranti della struttura, tra cui l’Open Air & Bar, che offre pranzi leggeri e cocktail in ambienti all’aperto con vista sulla piscina e sulla terrazza.