In Corea del Sud, la procura di Seul ha chiesto un anno di carcere per il proprietario di un ristorante con due stelle Michelin. L’accusa riguarda la presenza di formiche nei piatti serviti ai clienti. La decisione si basa sulle accuse di aver utilizzato insetti come ingredienti senza dichiararlo. Nessuna condanna è ancora stata emessa, e il procedimento giudiziario è in corso.

In Corea del Sud la procura di Seul ha chiesto un anno di carcere per il proprietario di un ristorante con due stelle Michelin, un ambito riconoscimento nel campo dell’alta ristorazione, per aver servito dei piatti che contenevano delle formiche. Ha anche chiesto una multa da 20 milioni di won coreani, equivalenti a circa 12mila euro. Secondo la procura l’uso delle formiche viola le leggi sanitarie nazionali poiché non rientrano nei 10 tipi di insetti consentiti per l’alimentazione. La procura ritiene che siano state usate circa 49mila formiche, importate dagli Stati Uniti e dalla Thailandia, nel corso di quattro anni. La decisione del tribunale sarà il 2 settembre. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Corea del Sud il proprietario di un ristorante stellato rischia un anno di carcere per aver servito dei piatti con le formiche

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CHE IMBARAZZO…// PROVO UN RISTORANTE COREANO VEGANO

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