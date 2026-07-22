Us Open si rivede Alcaraz | Sinner guida una nutrita flotta di italiani
Carlos Alcaraz torna a competere agli Us Open dopo essere stato fermo da aprile a causa di un problema al polso. L’attuale numero 3 del tennis mondiale si è iscritto all’ultimo Slam dell’anno, in programma dal 23 agosto al 13 settembre. Tra gli italiani, Matteo Sinner guida una squadra numerosa che parteciperà al torneo.
La notizia, stavolta, è il ritorno di Carlos Alcaraz fermo da aprile per un problema al polso. L’attuale numero 3 del tennis mondiale si è scritto all’ultimo torneo dello Slam dell’anno, gli Us Open americani in programma dal 23 agosto al 13 settembre. Chissà, quindi, se si rinnoverà la sfida con Jannik Sinner, numero uno del mondo e fresco vincitore di Wimbledon, iscritto al torneo assieme a tanti altri italiani. Qual è l’entry list.!Il più grande spettacolo tennistico del mondo ha finalmente il suo cast”, scrive sui social l’organizzazione del torneo americano. Tra i protagonisti del torneo newyorkese ci saranno i numeri 1 del mondo Aryna Sabalenka e Jannik Sinner con Sabalenka che punta a diventare la prima donna a vincere tre titoli consecutivi agli US Open dai tempi di Serena Williams (2012-14). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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