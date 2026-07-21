Gli US Open 2026 si svolgeranno dal 30 agosto al 13 settembre a New York, con otto italiani in tabellone. Tra i partecipanti figura anche un tennista tra i più giovani, che guida la rappresentativa nazionale. Tra gli iscritti figurano anche un giocatore di alta classifica e un altro con esperienza nel circuito. È confermata la presenza di un tennista tra i più giovani, mentre tra gli altri ci sono atleti con diversi ranking. La lista completa è stata resa nota dagli organizzatori.

È forte più che mai la pattuglia azzurra che si presenta agli Us Open 2026, in programma a New York dal 30 agosto al 13 settembre. Gli occhi saranno soprattutto su Jannik Sinner, numero uno del mondo e fresco vincitore di Wimbledon, pronto a tornare a Flushing Meadows con un obiettivo preciso: cancellare la delusione della finale persa dodici mesi fa e riconquistare il titolo sul cemento newyorkese. Il fuoriclasse altoatesino arriva allo Slam americano nel momento migliore della stagione e sarà il principale riferimento di una spedizione azzurra. Alle spalle di Sinner c'è una vera e propria armata italiana. Nell'entry list del torneo maschile figurano infatti anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Us Open, l'entry list: Sinner guida gli 8 italiani in tabellone. Iscritto anche Alcaraz

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