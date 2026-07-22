Dieci giocatori italiani sono iscritti ai tabelloni principali dello Us Open 2026, che si svolgerà a Flushing Meadows. Tra loro, si rivede in gara anche il tennista spagnolo, che aveva saltato le ultime edizioni. Tra i partecipanti italiani, figura il tennista di maggior successo in questa stagione, che guida la rappresentativa azzurra.

Sono 10 i rappresentanti del tennis tricolore presenti nelle-entry list per i main draw dello Us Open 2026, l’ultimo Slam dell’anno in programma sul cemento di Flushing Meadows. Otto i tennisti italiani presenti nel tabellone maschile: Jannik Sinner (vincitore nel 2024), Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. Due le giocatrici italiane inserite in quello femminile: Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Carlos Alcaraz (AP PhotoAurelien Morissard, File) Alcaraz in campo a Cincinnati dopo l’infortunio. Tra i protagonisti sul palcoscenico dell’USTA Billie Jean King Tennis Center di Flushing Meadows ci sarà anche la numero uno WTA Aryna Sabalenka. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Us Open 2026, Sinner guida 10 azzurri a New York: si rivede Alcaraz

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UFFICIALE LENTRY LIST US OPEN 2026! SINNER GUIDA IL GRUPPO, PRESENTI ALTRI 9 AZZURRI/E

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