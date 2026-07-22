La lista degli iscritti per lo US Open 2026 è stata ufficializzata, con otto italiani tra i partecipanti. Tra i favoriti figura ancora una volta Jannik Sinner. Inoltre, torna in gara Carlos Alcaraz. La competizione si svolgerà nel torneo principale, che vede la presenza di questi atleti italiani e internazionali, senza ulteriori variazioni rispetto alla lista annunciata precedentemente.

Il tabellone principale dello US Open 2026 ha finalmente la sua entry-list definitiva. Jannik Sinner si conferma il grande favorito per la vittoria, mentre il tennis italiano schiera in partenza 8 atleti. Sinner testa di serie numero 1, ma occhio a tutti gli italiani. L’elenco degli ammessi all’ultimo Slam dell’anno si fonda sul ranking ATP calcolato al 21 luglio 2026. Jannik Sinner sbarca a New York come numero 1 del mondo. Subito dietro all’altoatesino seguono Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. La top 10 garantisce la certezza di un tabellone “favorevole” per i primi dieci, ovvero: Félix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Ben Shelton, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e Taylor Fritz. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - US Open, l’entry-list è completa: 8 italiani, torna anche Alcaraz

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