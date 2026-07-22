L’entry-list ufficiale del tabellone principale femminile degli US Open 2026 fotografa un torneo che si preannuncia di altissimo livello. Con la classifica WTA congelata al 20 luglio come riferimento per la compilazione del seeding, l’ultimo Slam della stagione, in programma sui campi in cemento di Flushing Meadows dal 30 agosto al 13 settembre, vedrà Aryna Sabalenka presentarsi da numero 1 del mondo e da due volte campionessa in carica. La bielorussa andrà a caccia di un traguardo dal peso storico: conquistare il titolo per la terza edizione consecutiva, impresa che nel torneo femminile non si vede dai tempi di Serena Williams, capace di imporsi senza interruzioni dal 2012 al 2014. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - US Open 2026, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto nell’entry-list. Sabalenka a caccia dello Slam

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