WTA Cincinnati 2026 svelata l’entry list | Paolini e Cocciaretto le uniche azzurre ammesse

Notizia in breve

Paolini e Cocciaretto sono le uniche italiane ammesse alla WTA Cincinnati 2026. La lista dei qualificati è stata ufficialmente pubblicata. La stagione sull’erba si è conclusa, e ora il circuito si sposta negli Stati Uniti per il tradizionale tour estivo sul cemento, in vista degli US Open. La competizione si svolgerà nelle prossime settimane, con le giocatrici che si preparano alle ultime tappe del calendario.