WTA Cincinnati 2026 svelata l’entry list | Paolini e Cocciaretto le uniche azzurre ammesse
Paolini e Cocciaretto sono le uniche italiane ammesse alla WTA Cincinnati 2026. La lista dei qualificati è stata ufficialmente pubblicata. La stagione sull’erba si è conclusa, e ora il circuito si sposta negli Stati Uniti per il tradizionale tour estivo sul cemento, in vista degli US Open. La competizione si svolgerà nelle prossime settimane, con le giocatrici che si preparano alle ultime tappe del calendario.
Chiusa la parentesi della breve stagione sull’erba, nelle prossime settimane i massimi circuiti del tennis mondiale si trasferiranno oltreoceano per il consueto swing estivo sul cemento nordamericano in vista degli US Open, ultimo Slam dell’anno. Uno degli appuntamenti più importanti nella preparazione verso Flushing Meadows sarà il prestigioso torneo combined 1000 di Cincinnati, previsto dal 13 al 23 agosto. Per il tabellone principale femminile risultano iscritte di fatto tutte le migliori giocatrici del mondo ad eccezione dell’infortunata Victoria Mboko, n.12 del ranking WTA. Assenti per problemi fisici anche l’americana Hailey Baptiste e la britannica Emma Raducanu. 🔗 Leggi su Oasport.it
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