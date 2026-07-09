Carlos Alcaraz non figura nella lista di partecipanti al Masters 1000 di Montreal e il suo rientro non è ancora stato annunciato. L’ultimo match disputato dall’atleta risale al 14 aprile, quando ha battuto il finlandese Otto Virtanen con i punteggi di 6-4, 6-2, nel torneo ATP 500 di Barcellona. Non ci sono comunicazioni ufficiali sul motivo di questa assenza o sulla data del suo ritorno alle competizioni.

Carlos Alcaraz ha giocato la sua ultima partita lo scorso 14 aprile, quando sconfisse il finlandese Otto Virtanen per 6-4, 6-2 in occasione del suo esordio al torneo ATP 500 di Barcellona. Il tennista spagnolo era reduce dalla sconfitta subita contro Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, disputata due giorni prima e costatagli lo status di numero 1 del mondo, cedendo lo scettro proprio al fuoriclasse altoatesino. L’iberico decise poi di non disputare l’ottavo di finale contro il ceco Thomas Machac sulla terra rossa catalana e poi comunicò il proprio infortunio al polso. Il problema fisico lo ha costretto a rinunciare... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Slitta il rientro di Carlos Alcaraz: non compare nella entry-list del Masters1000 di Montreal

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