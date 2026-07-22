Us Open 2023 | pubblicate le entry list dieci italiani nei tabelloni principali

Le entry list degli US Open 2023 sono state pubblicate, con dieci italiani inseriti nei tabelloni principali. Tra questi, figura Jannik Sinner, che partecipa al torneo. La presenza di atleti italiani si aggiunge a un quadro di partecipanti di rilievo, che si preparano a sfidarsi sui campi americani. L’evento si svolgerà tra fine agosto e inizio settembre, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Jannik Sinner e gli italiani agli US Open 2025. Il grande torneo dei tennis, gli US Open 2025, si avvicina con un atteso parterre di atleti, compresi dieci talentuosi tennisti italiani. Dallo spettacolare Billie Jean National Tennis Center a New York, i match si svolgeranno dal 23 agosto fino al 13 settembre. Questo evento rappresenta l’ultima opportunità di conquistare punti per il Grande Slam della stagione. Gli Azzurri in gara. In campo maschile, il riflettore è puntato su Jannik Sinner, attualmente numero uno al mondo. Il giovane tennista di San Candido guida una formazione composta da otto italiani. Oltre a Sinner, sono attesi Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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