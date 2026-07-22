Uomini e Donne | Valeria Bigella parla del suo percorso di Pma e della perdita di due figli

Valeria Bigella, ex partecipante di Uomini e Donne, ha pubblicato sui social un messaggio in cui racconta il suo percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA). Ha parlato delle difficoltà affrontate, delle lunghe attese e delle speranze riposte nel trattamento. Nel suo post ha anche ricordato di aver perso due figli, condividendo un momento molto personale e intimo con i suoi follower.

Valeria Bigella, ex di Uomini e Donne, ha deciso di condividere sui social un momento molto delicato della sua vita. L’ex volto del programma ha parlato del suo percorso di PMA, tra difficoltà, attese e speranze, scegliendo di aprirsi con i suoi follower in occasione di un momento personale importante. Il ritorno social di Valeria Bigella. Nelle ultime ore, Valeria Bigella ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram in cui ha ripercorso gli ultimi mesi vissuti. Un racconto intimo, arrivato in vista del suo compleanno, che ha subito colpito il pubblico per la sua sincerità. Elisa Leonardi fa chiarezza sulla crisi con Ciro Solimeno Uomini e Donne news: un anno segnato dalla PMA per Valeria Bigella. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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