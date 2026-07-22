Uomini e Donne | Ciro visto con l' ex corteggiatrice? Elisa Leonardi replica ai rumor

Un'uscita in palestra con l’ex corteggiatrice ha alimentato voci su una possibile relazione tra i due protagonisti di un programma televisivo. La persona coinvolta ha risposto alle indiscrezioni, spiegando la natura della loro frequentazione e chiarendo la situazione.

Una cena della palestra a cui era presente anche l'ex corteggiatrice Alessia Antonetti ha acceso le indiscrezioni sulla coppia nata a Uomini e Donne. Elisa Leonardi interviene e chiarisce come stanno davvero le cose. Il gossip estivo si alimenta spesso di indiscrezioni che, probabilmente, durante il resto dell'anno passerebbero inosservate. Tra queste, nelle ultime ore, hanno fatto discutere le voci su una presunta crisi tra Elisa Leonardi e Ciro Solimeno, una delle coppie nate nell'ultima edizione di Uomini e Donne. Rumor che, però, è stato smentito con fermezza dall'ex corteggiatrice con una lunga storia pubblicata su Instagram. Perché si... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - Le corteggiatrici contro Ciro

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La scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne è Elisa LeonardiDurante la puntata registrata oggi di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha annunciato la sua decisione e ha scelto Elisa Leonardi.

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Ciro Solimeno e Elisa Leonardi come vanno le cose 1 mese e mezzo dalla scelta , spoiler andranno a convivere... youtu.be/Sr_LoyrQFcg?si… #uominiedonne x.com

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