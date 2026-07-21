Uomini e Donne | Elisa Leonardi interviene sulla presunta crisi con Ciro Solimeno

Da anticipazionitv.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Elisa Leonardi e Ciro Solimeno sono tornati a essere al centro dell’attenzione dopo che sono circolate voci di una possibile crisi tra loro, legate a una presunta separazione. Alcune segnalazioni recenti hanno alimentato il dibattito tra i fan sulla loro relazione. La coppia non ha ancora fornito commenti ufficiali sulla situazione.

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Elisa Leonardi e Ciro Solimeno  tornano al centro dell’attenzione per una presunta separazione dopo Uomini e Donne. Nelle ultime ore, alcune segnalazioni hanno acceso il dibattito tra i fan della coppia, alimentando dubbi sul loro rapporto. A fare chiarezza, però, è stata proprio la diretta interessata, intervenuta sui social per spiegare come stanno davvero le cose. Le voci sulla presunta crisi. Tutto è nato dopo un avvistamento che ha fatto rapidamente il giro del web. Ciro Solimeno è stato visto a cena con alcune persone della palestra che frequenta, tra cui anche Alessia Antonetti, sua ex corteggiatrice. Un dettaglio che ha spinto diversi utenti a ipotizzare una possibile rottura con Elisa Leonardi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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