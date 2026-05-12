La scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne è Elisa Leonardi

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata registrata oggi di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha annunciato la sua decisione e ha scelto Elisa Leonardi. Dopo aver lasciato lo studio con la donna, l’ex compagno di Martina De Ioannon ha concluso il suo percorso nel programma. La scena si è svolta davanti alle telecamere e ha coinvolto i presenti in studio.

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Nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata oggi, Ciro Solimeno ha fatto la sua scelta. L’ex compagno di Martina De Ioannon ha deciso di lasciare lo studio insieme a Elisa Leonardi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Uomini e donne, Ciro Solimeno ha già scelto Elisa Leonardi.

Video Uomini e donne, Ciro Solimeno ha già scelto Elisa Leonardi.

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