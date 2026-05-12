La scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne è Elisa Leonardi

Durante la puntata registrata oggi di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha annunciato la sua decisione e ha scelto Elisa Leonardi. Dopo aver lasciato lo studio con la donna, l’ex compagno di Martina De Ioannon ha concluso il suo percorso nel programma. La scena si è svolta davanti alle telecamere e ha coinvolto i presenti in studio.

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