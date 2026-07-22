Questa mattina, presso la caserma di viale Panzacchi, sono iniziati gli accertamenti sui dispositivi informatici sequestrati a casa di Pietro Gugliotta, morto suicida. La Procura ha ordinato l’esame di telefono e computer, concentrandosi sulle ricerche effettuate, tra cui alcune su Google. Le indagini intendono verificare eventuali elementi utili riguardo alla sua morte e alle attività svolte sui dispositivi.

Bologna, 22 luglio 2026 - Iniziato questa mattina alla Caserma di viale Panzacchi gli accertamenti irripetibili sui dispositivi informatici sequestrati di recente a casa di Pietro Gugliotta. L'ex poliziotto e membro della banda della Uno Bianca si è tolto la vita nel cortile di casa sua a Colle d'Arba, Pordenone, nel gennaio scorso (dove si era ricostruito una vita e si era risposato dopo aver scontato la pena ed essere uscito digalera nel 2008), ma la notizia è stata diffusa solo nel mese di maggio. Per i familiari delle vittime (23 i morti e oltre 100 i feriti della Uno Bianca tra il 1987 e il 1984 nelle Marche e l'Emilia-Romagna), c'erano gli avvocati Luca Moser e Chiara Scocchi questa mattina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Uno Bianca, iniziato l’esame della Procura su telefono e Pc di Gugliotta, morto suicida: “Indagate sulle ricerche Google”

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