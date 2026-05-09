Uno Bianca | morto suicida Pietro Gugliotta gregario della banda

Pietro Gugliotta, ex agente di polizia e membro della banda della Uno Bianca, si è tolto la vita a gennaio impiccandosi nella sua abitazione a Colle d'Arba, in provincia di Pordenone. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti, che hanno reso noto il decesso senza rivelare ulteriori dettagli sulle circostanze. Gugliotta era conosciuto come uno dei componenti della banda che aveva commesso numerosi reati negli anni passati.

Pietro Gugliotta, ex agente di polizia e gregario della banda della Uno Bianca, si è impiccato a gennaio nella sua casa a Colle d'Arba, in provincia di Pordenone. Aveva 65 anni. La notizia, riportata da "La Repubblica" e dal "Corriere della Sera" emerge a pochi giorni dall'intervista televisiva a "Belve Crime" di Roberto Savi. Gugliotta era stato arrestato il 25 novembre 1994, quando era in servizio alla centrale operativa della questura di Bologna. Condannato a vent'anni per rapine nel Riminese e per il supporto logistico ai fratelli Savi — non per gli omicidi — era uscito dal carcere della Dozza nel luglio 2008 dopo quattordici anni.🔗 Leggi su Feedpress.me

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Pietro Gugliotta è morto suicida, era ex agente di polizia e gregario della banda

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Panoramica sull’argomento

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