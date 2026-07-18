Mercoledì 22 luglio si terrà l’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sulla Uno Bianca. La Procura ha disposto gli accertamenti, considerati irripetibili. Nel frattempo, è stato confermato che l’ex membro della banda, trovato morto in un suicidio, ha concluso la propria vita prima dell’esame. La data dell’appuntamento rappresenta l’ultimo step ufficiale nel procedimento giudiziario in corso.

Bologna, 18 luglio 2026 – Si svolgerà mercoledì 22 luglio l’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sulla Uno Bianca. La Procura ha disposto infatti di procedere con accertamenti irripetibili sui dispositivi elettronici di Pietro Gugliotta, ex poliziotto e componente della banda dei Savi che ha seminato il terrore tra Emilia-Romagna e Marche tra il 1987 e il 1994, lasciando dietro di sé 23 morti e oltre 100 feriti. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacauno-bianca-respinto-permesso-fabio-savi-kbst1mw4 La morte di Gugliotta e gli accertamenti. Gugliotta è morto suicida nel gennaio scorso: si è impiccato nel cortile di casa sua, a Colle d’Arba (Pordenone), ‘ufficialmente’ per motivi familiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uno Bianca, Gugliotta morto suicida: c’è la data dell’esame della Procura con gli accertamenti irripetibili

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