In Toscana sono aperte le iscrizioni alle nuove lauree magistrali in infermieristica con orientamento clinico. La possibilità di iscriversi riguarda sia a livello nazionale che regionale e si inserisce in un percorso di riforma approvato di recente. Questa revisione della classe LMSNT1 permette di avviare nuovi percorsi formativi specializzati nel settore infermieristico. La novità interessa le università toscane che offriranno questi corsi di livello avanzato.

Firenze, 16 luglio 2026 - “Vogliamo esprimere grande soddisfazione per l'avvio, a livello nazionale e anche in Toscana, del nuovo percorso delle lauree magistrali specialistiche a orientamento clinico, reso possibile dall'approvazione della revisione della classe LMSNT1. Uno dei cambiamenti più rilevanti della formazione universitaria infermieristica italiana”. A dirlo David Nucci, presidente dell’ Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze-Pistoia. La revisione della classe di laurea magistrale, con l’introduzione dei tre profili specialistici in Cure primarie e Infermieristica di famiglia e comunità, in Cure... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via anche in Toscana le iscrizioni alle nuove lauree magistrali in infermieristica

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