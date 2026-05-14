Università a Ravenna arrivano due nuove lauree magistrali dedicate al patrimonio culturale

L'università di Bologna ha annunciato l'apertura di due nuovi corsi di laurea magistrale presso il campus di Ravenna, entrambi focalizzati sul patrimonio culturale. I corsi sono intitolati Scienze archeologiche e bioarcheologiche in ambiente terrestre e marittimo e Teorie e tecniche per lo studio delle opere d'arte. Questa novità amplia l'offerta formativa nel dipartimento di beni culturali e si rivolge a studenti interessati a tematiche archeologiche e artistiche. La presentazione delle nuove lauree è avvenuta di recente nel campus ravennate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L'università di Bologna amplia l'offerta formativa del dipartimento di beni culturali - campus di Ravenna, introducendo due nuovi corsi di laurea magistrale: Scienze archeologiche e bioarcheologiche in ambiente terrestre e marittimo e Teorie e tecniche per lo studio delle opere d'arte. Secondo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Al via gli Open Day delle Lauree Magistrali dell’Università di SienaTra la fine di aprile e l’inizio di maggio le diverse aree didattiche dell’Università di Siena proporranno una serie di incontri, gli Open Day delle...