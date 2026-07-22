Unipi trionfa al CyberChallengeIT | è il secondo titolo italiano

Da lanazione.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Università di Pisa ha vinto la finale nazionale della decima edizione di CyberChallenge.IT, il principale programma italiano di formazione sulla cybersicurezza per giovani tra i 16 e i 24 anni. Questa vittoria rappresenta il secondo titolo italiano conquistato dall'ateneo nel corso della competizione. La finale si è svolta il 17 luglio 2026, con studenti provenienti da diverse università italiane che si sono sfidati in prove pratiche di sicurezza informatica.

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Pisa, 17 luglio 2026 – L'Università di Pisa conquista il primo posto alla finale nazionale della decima edizione di CyberChallenge.IT, il più importante programma italiano di formazione avanzata nel settore della cybersicurezza dedicato a giovani tra i 16 e i 24 anni. La finale, disputata il 13 luglio a Salerno, ha visto sfidarsi 40 squadre provenienti da università e scuole di tutta Italia. Oltre al titolo italiano, la squadra dell'Ateneo ha conquistato due menzioni d'onore, aggiudicandosi il premio per il miglior attacco e quello per la migliore presentazione. A questo si aggiunge un altro importante risultato internazionale: Giulia Aloia,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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