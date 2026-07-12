Jannik Sinner trionfa a Wimbledon 2026 | secondo titolo consecutivo e dominio assoluto nel ranking ATP

Notizia in breve

Jannik Sinner ha vinto Wimbledon 2026, battendo in finale il tedesco Alexander Zverev in quattro set. È il suo secondo titolo consecutivo allo Slam e rafforza la sua posizione di vertice nel ranking ATP. Il tennista italiano si è confermato come il più forte sull’erba londinese, ottenendo un successo che entra nella storia del tennis italiano. La finale si è conclusa con Sinner che ha dominato l’incontro, confermando il suo stato di forma.