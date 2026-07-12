Jannik Sinner trionfa a Wimbledon 2026 | secondo titolo consecutivo e dominio assoluto nel ranking ATP

Da sport.periodicodaily.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha vinto Wimbledon 2026, battendo in finale il tedesco Alexander Zverev in quattro set. È il suo secondo titolo consecutivo allo Slam e rafforza la sua posizione di vertice nel ranking ATP. Il tennista italiano si è confermato come il più forte sull’erba londinese, ottenendo un successo che entra nella storia del tennis italiano. La finale si è conclusa con Sinner che ha dominato l’incontro, confermando il suo stato di forma.

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Jannik Sinner entra ancora una volta nella storia del tennis italiano. Il campione azzurro ha conquistato Wimbledon 2026 battendo in finale il tedesco Alexander Zverev in quattro set, confermandosi re incontrastato sull’erba londinese e conquistando il secondo titolo consecutivo nello Slam più prestigioso del mondo. La finale, disputata oggi, domenica 12 luglio, ha visto Sinner imporsi al termine di una sfida intensa contro Zverev, protagonista della sua prima finale a Wimbledon e nuovo numero 2 del ranking ATP dopo il sorpasso su Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio al polso. Per il tennista altoatesino si tratta di una vittoria dal valore doppio: oltre al prestigio del trofeo, il successo gli permette di consolidare ulteriormente la leadership mondiale e ampliare il vantaggio sugli inseguitori. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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