A Andria, un’atleta ha conquistato il suo secondo titolo italiano nell’ottava edizione del campionato organizzato dalla IUTA. Nonostante i gravi problemi di stomaco, è riuscito a portare a termine la gara e a vincere. La famiglia dell’atleta ha affrontato sacrifici notevoli per supportarlo durante questa competizione, che si è svolta in condizioni impegnative. La vittoria segna un traguardo importante nella sua carriera sportiva.

? Punti chiave Come ha fatto a vincere nonostante i gravi problemi allo stomaco?. Quali sacrifici ha dovuto affrontare la sua famiglia per questo successo?. Chi ha coordinato l'allenamento per permettergli di dominare la gara?. Perché questa vittoria è fondamentale dopo i risultati negativi precedenti?.? In Breve Zaini ha percorso 97,78 km con media di 4:54 minuti al chilometro.. Allenatore Enrico Vedilei e fisioterapista Ugo Cifeca hanno supportato l'atleta.. Record personale di 7 ore 25 minuti sui 100 km al Conero.. Premio Atleta rivelazione Ultra 2025 conferito dalla IUTA a febbraio 2026.. Antonio Zaini ha conquistato ad Andria il titolo italiano di Campione 8 ore IUTA, percorrendo un totale di 97 chilometri e 780 metri durante la gara disputata in Puglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zaini trionfa ad Andria: è il suo secondo titolo italiano 8 ore IUTA

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