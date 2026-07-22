unione comuni nel mirino di confcommercio

Confcommercio del Rubicone ha espresso critiche riguardo all’andamento dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare, di cui fanno parte Borghi e altri comuni. La confederazione ha contestato alcune decisioni e l’efficacia delle attività svolte dall’ente locale. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle contestazioni, né sono state annunciate azioni concrete. La questione riguarda principalmente le modalità di gestione e le strategie adottate dall’Unione dei Comuni.

Critiche da parte della Confcommercio del Rubicone sull’andamento dell’ Unione dei Comuni Rubicone e Mare di cui fanno parte Borghi con presidente Antonio Mandato, Cesenatico (Giancarlo Andrini), Gambettola (Francesco Tomasini), Gatteo (Lorenzo Campedelli), Longiano (Giovanni Anselmi), Roncofreddo (Alessandro Bernabini), San Mauro Pascoli (Raffaele Bernabini), Savignano (Roberto Renzi) e Sogliano (Andrea Carghini). Nel mirino la gestione dei servizi sociali, la polizia locale, la pubblica istruzione e la scuola, la gestione del personale, i sistemi informatici e la Protezione civile. Parlano i rispettivi presidenti dell Confcommercio di ogni città e paese dell’Unione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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