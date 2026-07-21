I sindacati Cisl Fp e la minoranza di Granarolo paese capofila dell’Unione Terre di Pianura hanno segnalato ritardi nei pagamenti del salario accessorio per i dipendenti. La questione riguarda i pagamenti che non sono stati effettuati nei tempi previsti. La maggior parte degli uffici coinvolti si trova proprio nella sede principale dell’Unione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata in merito alle cause di questi ritardi.

Ritardi nei pagamenti del salario accessorio dei dipendenti dell’Unione Terre di Pianura: intervengono Cisl Fp e la minoranza di Granarolo paese capofila dell’Unione dove ha sede la maggior parte degli uffici in questione. Così il sindacato: "Dopo il sollecito ai pagamenti del salario accessorio inviato all’amministrazione e al Settore Affari Generali e Risorse Umane dell’Unione dei Comuni di Terre di Pianura abbiamo ricevuto una risposta che non chiarisce quali istituti del salario accessorio vengano liquidati in luglio, né vengono chiarite le ragioni del mancato pagamento della produttività ai dipendenti che si conferma non andare in pagamento in luglio, come invece da prassi consolidata e contrattualizzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Salario accessorio in ritardo". Unione nel mirino dei sindacati

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