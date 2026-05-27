Case energivore nel mirino dell' Unione Europea

L’Unione Europea ha chiarito che la normativa sulle case energeticamente efficienti è più complessa e meno severa di quanto si sia pensato. La proposta non prevede un obbligo immediato di ristrutturare le abitazioni, ma introduce regole più articolate per migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Le misure coinvolgono un processo graduale e si applicano a specifici tipi di immobili, senza imporre interventi immediati a tutte le case energivore.

La tanto temuta normativa europea sulle case green, quella che avrebbe obbligato milioni di persone a ristrutturare casa da un giorno all’altro, in realtà è molto più articolata e, soprattutto, meno drastica di quanto si sia detto finora. La Direttiva EPBD IV punta infatti a un obiettivo preciso: arrivare entro il 2050 a un patrimonio edilizio europeo a emissioni zero. La vera svolta è che l’obbligo non ricade più direttamente sul singolo proprietario, nel testo finale della direttiva è sparita l’ipotesi più discussa e avversata: quella che prevedeva il passaggio obbligatorio delle abitazioni in classe E entro il 2030 e in classe D entro il 2033; saranno gli Stati membri a dover ridurre i consumi energetici medi degli edifici, decidendo autonomamente come raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione Europea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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