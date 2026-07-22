Un’informazione in più su cosa è successo prima della morte di Abderrahim Fakir

Un verbale del pronto soccorso indica che l’uomo marocchino di 42 anni si era procurato un taglio sul polso e aveva chiesto di parlare con uno psichiatra prima della morte. L’uomo è deceduto a Bologna mentre due agenti lo immobilizzavano a terra.

Un verbale del pronto soccorso mostra che si era procurato un taglio su un polso e aveva chiesto di parlare con uno psichiatra C’è un verbale del pronto soccorso che dà nuove informazioni su quello che è successo prima di morire ad Abderrahim Fakir, l’uomo marocchino di 42 anni morto a Bologna mentre due poliziotti lo immobilizzavano a terra. Il verbale mostra che il 20 giugno Fakir si era fatto un taglio in un polso ed era andato in ospedale a chiedere di parlare con uno psichiatra. Nel referto c’è scritto che era «vigile e orientato, di umore deflesso ma tranquillo». In quel momento non era seguito da un Centro di salute mentale, la struttura pubblica del territorio per la cura dei disturbi psichiatrici. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Oltre all’omicidio, anche la beffa. Da giorni circola una disinformazione vergognosa che continua a essere condivisa non solo nei gruppi di destra, ma anche da persone dalle quali non mi sarei mai aspettato una cosa simile, oltre che da alcuni esponenti politi x.com

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