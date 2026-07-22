UniBg OnAir accende l’estate con Le Techine | in arrivo una doppia sfida all’ultimo inconsapevole impostore

L’università di Bergamo ha annunciato l’avvio di “Le Techine”, un evento che prevede due sfide che coinvolgono un impostore inconsapevole. L’iniziativa si svolge durante il periodo delle sessioni d’esame, quando i corridoi si svuotano e le temperature estive aumentano. L’obiettivo è coinvolgere gli studenti in attività che combinano intrattenimento e sfida, mantenendo vivo il legame con l’ateneo anche durante le pause accademiche.

Quando le lezioni all’Università di Bergamo cedono il passo alle sessioni d’esame, i corridoi si svuotano e la canicola estiva morde l’asfalto della città, c’è una certezza a cui aggrapparsi. Negli studi di UniBg OnAir, la radio universitaria bergamasca, le luci si spengono solo in apparenza. A tenerle accese ci pensa un’intuizione che intreccia lo sguardo a ritroso della nostalgia con quello in avanti della sostenibilità: Le Techine. Il format estivo ripesca il meglio (e il peggio) del patrimonio d’archivio dell’emittente. Il modello, come ammettono gli stessi curatori Mattia Lucchini e Nicola Betti con una buona dose di autoironia, è quello delle storiche Teche Rai, o più modestamente quello del maiale, di cui “non si butta via niente”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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