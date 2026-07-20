L’estate calda di UniBg OnAir | tra bugie colossali indipendenza dei giovani e incantesimi letterari

Gli studenti dell’Università di Bergamo hanno continuato a esprimersi anche durante le calde giornate di luglio, nonostante il caldo e le sessioni d’esame. Tra le iniziative legate a UniBg OnAir, sono emersi episodi di bugie colossali e discussioni sull’indipendenza dei giovani. Inoltre, sono stati segnalati coinvolgimenti in attività legate a “incantesimi” letterari, che hanno attirato l’attenzione tra gli studenti.

Se pensavate che il caldo torrido di luglio e l’incubo delle sessioni d’esame avessero spento la creatività degli studenti dell’Università di Bergamo, vi sbagliavate di grosso. Lo staff di UniBg OnAir continua a sudare sui libri ma non rinuncia a far sentire la propria voce. Accanto a una programmazione musicale fresca e ricercata, la radio universitaria accende la fascia delle 18:00 con un palinsesto settimanale ricco di approfondimenti, riflessioni generazionali e giochi psicologici. Ecco tutto quello che vi aspetta nei prossimi giorni per rendere l’estate decisamente più sopportabile. MARTEDÌ (E REPLICA GIOVEDÌ): L’INCANTESIMO DELLE SORELLE FLATTERY IN “PARLIAMONE” – Esiste una musica scritta, suonata e ascoltata, ma c’è anche quella “parlata”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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