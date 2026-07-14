UniBg OnAir non va in vacanza | tutto sulla programmazione estiva

Le trasmissioni di UniBg OnAir si sono concluse il 29 maggio, segnando la fine delle dirette, dei programmi e dei podcast. La radio universitaria interrompe la programmazione durante l’estate, adattandosi alle pause delle lezioni e alle sessioni d’esame. La ripresa delle trasmissioni è prevista per il periodo successivo, in linea con il calendario accademico. La programmazione estiva non prevede nuove emissioni, ma la radio resta attiva per eventuali aggiornamenti e iniziative future.

Il 29 maggio si sono concluse le dirette di UniBg OnAir, e una dopo l’altra sono terminate anche le uscite dei programmi e podcast. Siamo in estate, e la radio universitaria segue i tempi degli studenti, il ritmo delle lezioni e delle sessioni d’esame. In queste ultime settimane, lo staff di UniBg OnAir sta insomma sudando non solo per l’atroce caldo che attanaglia città, provincia, regione e Paese. Sta sudando sui libri, ripassando nottetempo, cercando in rete la pagina web che può risolvere (meglio tardi che mai) quel dubbio procedurale che minaccia di far fallire l’esame. La programmazione di UniBg OnAir, certo, non si è fermata del tutto. Mai. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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