L’ex primo ministro ungherese Viktor Orban ha affermato che nel paese si è instaurata una tirannia. Ha annunciato che il suo partito di estrema destra, Fidesz, guiderà un movimento di resistenza pacifica contro il nuovo governo di centro-destra guidato da Péter Magyar. Orban ha parlato di esercizio tirannico del potere e di una lotta contro questa situazione. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di crescenti tensioni politiche.

L’ ex primo ministro di Ungheria Viktor Orban ha dichiarato che con il suo partito di estrema destra Fidesz guiderà un movimento di “resistenza” pacifica contro quello che ha definito l’esercizio tirannico del potere da parte del nuovo governo di centro-destra di Péter Magyar. Orban è stato sconfitto nettamente alle elezioni di aprile dal primo ministro Péter Magyar e dal suo partito europeista Tisza, ponendo fine ai suoi 16 anni di governo. Da allora, il partito nazionalista Fidesz di Orban ha faticato a riprendersi. In una conferenza stampa davanti alla sede del partito a Budapest, Orban ha affermato che un emendamento costituzionale... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ungheria, Orban: "Nel Paese si è instaurata la tirannia"

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