Ungheria la tv pubblica si autosospende e chiede scusa | Nell’era Orbán vi abbiamo mentito

Notizia in breve

Il canale televisivo pubblico ungherese M1 ha sospeso le trasmissioni e pubblicato un messaggio di scuse, affermando che in passato ha mentito sotto il governo attuale. La sospensione è avvenuta dopo un cambio di gestione. Sullo schermo nero si legge che i media pubblici stanno ora lavorando per diventare più indipendenti e credibili. La decisione è stata presa senza indicare una data di ripresa delle trasmissioni.