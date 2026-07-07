Ungheria la tv pubblica si autosospende e chiede scusa | Nell’era Orbán vi abbiamo mentito

Da repubblica.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il canale televisivo pubblico ungherese M1 ha sospeso le trasmissioni e pubblicato un messaggio di scuse, affermando che in passato ha mentito sotto il governo attuale. La sospensione è avvenuta dopo un cambio di gestione. Sullo schermo nero si legge che i media pubblici stanno ora lavorando per diventare più indipendenti e credibili. La decisione è stata presa senza indicare una data di ripresa delle trasmissioni.

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Il canale M1, fondato nel 1957, ha interrotto le trasmissioni dopo il cambio di management e pubblicato un messaggio su sfondo nero in cui è scritto: “I media pubblici si stanno ora trasformando per essere indipendenti e credibili in futuro”. E anche la radio si prende una pausa. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Ungheria, la tv pubblica si autosospende e chiede scusa: “Nell’era Orbán vi abbiamo mentito”
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