Dopo l’uscita di scena di Orbán, la televisione pubblica ungherese si è scusata e ha sospeso le trasmissioni. È stato annunciato che i media pubblici verranno riformati per garantirne l’indipendenza e l’affidabilità. Il notiziario è temporaneamente sospeso e sarà ripreso gradualmente, con la creazione di una nuova redazione. La direzione ha affermato che i media pubblici non dovrebbero mentire.

Ora “i media pubblici saranno riformati per diventare indipendenti e affidabili”. Anche il notiziario è sospeso e verrà ripreso gradualmente parallelamente alla “formazione di una nuova redazione” “I media pubblici non dovrebbero mentire. Ci scusiamo per averlo fatto così a lungo”. È questo il messaggio mostrato da M1, principale canale pubblico ungherese, su uno sfondo nero dopo che èterminata l’era di Viktor Orbán in Ungheria. Le emittenti pubbliche che erano vicine al governo dell’ex premier hanno deciso diinterrompere le trasmissioni e si sono scusateper “aver mentito”. Una scelta nata per eliminare il controllo esercitato dal leader nazionalista che per 16 anni ha guidato il Paese, con una democrazia autodefinitasi “illiberale”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ungheria, dopo l’era di Orbán la tv pubblica si scusa e interrompe le trasmissioni

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How democracy destroyed Orbáns political machine after 16 years | Anatomy of Disinformation

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