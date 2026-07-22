Ungheria in cerca di presidente la regina degli scacchi Judit Polgár dice no
Judit Polgár, riconosciuta come la più grande scacchista di tutti i tempi, ha rifiutato la proposta del primo ministro ungherese di candidarsi alla presidenza della Repubblica. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle ragioni del rifiuto. La proposta era stata avanzata in un contesto di rinnovato interesse per la ricerca di un nuovo presidente. La candidatura di Polgár era stata discussa pubblicamente prima della sua decisione di non accettare.
Alla fine Judit Polgár, considerata la più grande scacchista di tutti i tempi, ha respinto la proposta del primo ministro ungherese Péter Magyar di candidarsi alla presidenza della Repubblica. La. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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