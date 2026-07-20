Un rappresentante ungherese ha annunciato su social che Judit Polgar sarà invitata a candidarsi alla presidenza del paese. Ha aggiunto che l’Ungheria necessita di un leader di cui ogni cittadino possa essere fiero. In precedenza, ha confermato un incontro con la campionessa di scacchi per discutere la possibile candidatura.

In un messaggio pubblicato sui social, Péter Magyar ha spiegato che l’Ungheria “ha bisogno di un presidente di cui ogni ungherese possa andare fiero”, annunciando un incontro con la celebre scacchista Judit Polgar per chiedere la sua disponibilità alla candidatura. La presidenza ungherese è una carica prevalentemente di garanzia e rappresentanza, ma assume un forte valore simbolico nel momento in cui il nuovo governo sta riscrivendo gli equilibri istituzionali dopo la fine dell’era di Viktor Orban. Chi è Judit Polgar. La scelta appare tutt’altro che casuale. A 49 anni, Polgar è considerata unanimemente la più forte scacchista della storia. Nel 1991, ad appena 15 anni, conquistò il titolo di Grande Maestro Internazionale, battendo il record di Bobby Fischer. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Ungheria punta sulla regina degli scacchi: Péter Magyar candida Judit Polgar alla presidenza

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